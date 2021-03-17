Eğlence mekanında bıçakla yaralandı, 'Üzerine düştüm' dedi



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, polis ve sağlık görevlilerinin 'bıçaklı kavga' ihbarıyla gittiği, kapalı olması gerekirken, açık tutulan eğlence mekanında karnından bıçakla yaralan Mustafa G. (38) hastaneye kaldırıldı. Mustafa G., polise verdiği ifadede, ''Kavga olmadı. Ben bıçağın üzerine düştüm. Kimseden şikayetçi değilim'' dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde, İsmet Paşa Caddesi'nde bulunan ve kapalı olması gerekirken, açık tutulan eğlence mekanında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 'bıçaklı kavga' ihbarı gelmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karnından bıçakla yaralanan Mustafa G., sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Mustafa G., polise verdiği ifadede, ''Herhangi bir kavga olmadı. Ben bıçağın üzerine düştüm. Kimseden davacı ve şikayetçi değilim'' diye konuştu. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2021-03-17 13:28:48



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