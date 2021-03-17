Ayağı bindiği motosikletin jantına sıkışan Medine, yaralandı

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Muammer ŞEN/KARAMAN (DHA)KARAMAN'da babası Hasan Akar'ın kullandığı motosikletin arkasında otururken, sol ayağı jantın arasına sıkışan Medine Akar (8) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Medine'nin ayağında kırıklar oluştuğu belirlendi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 1496 Sokakta meydana geldi. Hasan Akar, yönetimindeki 70 AAV 633 plakalı motosikletle seyir halindeyken arkasında oturan kızı Medine Akar'ın sol ayağı jantın arasına sıkıştı. Ardından motosiklet devrildi. Ayağından yaralanan Medine, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Medine'nin ayağında kırıklar oluştuğu belirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2021-03-17 14:51:43



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