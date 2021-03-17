Yol ortası devrilen aracı 6 kişi kaldırıp düzeltti



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da otomobille çarpışması sonucu savrulup devrilen hafif ticari araç, çevreden gelen 6 kişi tarafından kas gücü ile düzeltildi. Kazadan yara almadan kurtulan hafif ticari aracın sürücüsü Onur Salman da tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 18.40 sıralarında 100. Yıl Bulvarı'nda kavşakta meydana geldi. Bir iş yerinde kurye olarak çalışan Onur Salman yönetimindeki 70 ER 660 plakalı hafif ticari araç, kavşakta astsubay Arzu Daşdan'ın kullandığı 70 AAN 669 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi. Kazada her 2 sürücü de yara almadan kurtuldu. Ancak ağrıları bulunan Onur Salman tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada devrilerek yan yatan araç ise çevredeki 6 kişi tarafından kas gücü düzeltildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2021-03-17 21:16:15



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