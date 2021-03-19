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Konya-Karaman hızlı treni Mayıs sonunda sefere başlıyor AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan: “Türkiye’de hızlı treni kullanan 8’nci il Karaman olacak”

İHA

Konya-Karaman hızlı treni Mayıs sonunda sefere başlıyor AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan: “Türkiye’de hızlı treni kullanan 8’nci il Karaman olacak”

KonyaKaraman hızlı tren hattında hızlı tren seti ile test sürüşleri devam ediyor. Hatta seferleri Mayıs ayı sonu itibariyle başlanması hedefleniyor.
Test sürüşlerine katılan AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve daire başkanlarıyla birlikte hızlı tren seti ile Konya’dan Karaman’a geldi.

“Karaman, Türkiye’de YHT’yi kullanan 8. il olacak”
AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, hızlı trende test sürüşlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirterek, “AK Parti olarak Karaman’a en büyük hizmetlerimizden birisini daha kazandırmış bulunmaktayız. Hızlı tren test çalışmaları devam ediyor. Test çalışmalarını yerinde incelemek üzere Devlet Demir Yolları Genel Müdürümüz ile birlikte Konya’dan Karaman’a geldik. İnşallah bu yılın Mayıs sonu Haziran ayı başı itibariyle hizmete alınarak yolcu taşımaya başlanacak. Karaman’ımız da bu yüksek teknoloji hizmetinden yararlanmış olacak. Bu hizmetin ilimize kazandırılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hızlı tren kullanan ülkeler arasında Türkiye dünyada 8. sıradadır. Avrupa da ise 6. sıradadır. Karaman da ülkemizde hızlı trene kavuşan iller arasında 8’ncisi olacaktır” diye konuştu.

KonyaKaraman arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 237 kilometrelik KonyaKaramanUlukışla (Niğde) Hızlı Tren Projesi kapsamında yapımı tamamlanan KonyaKaraman hattının 102 kilometrelik kısmı üzerinde test sürüşlerinin geçen ay başladığını duyurmuştu. Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hızlı tren hattı ile KonyaKaraman arasında 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek. Hatta test sürüşleri aralıksız olarak devam ederken, Karaman Tren Garında da son kontroller yapılarak eksiklikler gideriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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