Risk haritasında turuncu kategoride yer alan Karaman’da, korona virüse karşı görülmemiş seferberlik başlatıldı. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, bin 200 kamu personeliyle birlikte ev ev dolaşarak vatandaşları virüse karşı uyardı.



“Tüm vatandaşları tek tek uyaracağız”

Virüse karşı başlatılan seferberlik kapsamında Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık da, Üniversite Mahallesi’nde evleri tek tek dolaşarak vatandaşlara kendi eliyle hem maske dağıttı hem de kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali Işık, “Karaman’da virüsün başladığından beri, her türlü tedbiri elimizden geldiğince almaya çalıştık. Bu çerçeveden HES kodu kontrolü olsun diğer denetimler olsun, hepsi yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Fakat son çare olarak biz şunu düşündük, ev ev dolaşalım bu farkındalığı oluşturmaya çalışalım. Onun için sağlık müdürümüz ve diğer daire amirlerimizle birlikte, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bir günde ev ev dolaşıyoruz. Bu konuda şu anda bin 200 personelimiz sahadadır. Asıl hedefimiz tüm Karaman’ı dolaşıp bu farkındalığı oluşturmaktır. Ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımıza hem maske dağıtıyoruz, hem de mutant denilen virüsün ne kadar hızlı yayıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Karaman’daki virüs artışı Türkiye’deki artıştan geliyor. Bu sosyal hareketlilik olduğu sürece her il birbirinden etkilenecektir. İşte biz bunu en aza indirmek için ilimizi korumak için gereken her türlü tedbiri zamanında düşünüyoruz. Önceden tedbir alarak bunu önlemek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.