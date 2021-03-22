Karaman’da ‘Dünya Ormancılık Haftası’ etkinlikleri kapsamında 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

KaramanMersin Karayolu üzeri Çamlık mevkiinde düzenlenen fidan dikimi törenine Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık da katıldı. Diktiği fidanlara kendi eliyle can suyu döken Vali Işık, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir ülke bırakabilmek için düzenlenen bu etkinlik ile ciğerlerimiz olan ormanlarımızın sadece insanlar için değil doğada var olan ve yaşamlarını sürdüren diğer canlılar için de hayat kaynağı olduğunu belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra etkinliğe katılanlarca 2 bin 500 adet çam fidanını toprakla buluşturdu. Etkinliğe Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin ile siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve TEMA Vakfı üyeleri de katıldı.

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