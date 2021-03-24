Tırnakçılık yapan kadını esnafın dikkati yakalattı Karaman’da 6 ayrı suçtan aranan hırsızlık şüphelisi kadın, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tırnakçılık yapan kadını esnafın dikkati yakalattı Karaman’da 6 ayrı suçtan aranan hırsızlık şüphelisi kadın, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

İHA

Tırnakçılık yapan kadını esnafın dikkati yakalattı Karaman’da 6 ayrı suçtan aranan hırsızlık şüphelisi kadın, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Karaman’da tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan şüpheli kadın, esnafın dikkati sayesinde polise kıskıvrak yakalattırıldı. 6 ayrı suçtan da arandığı ortaya çıkan kadın çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan şüphelinin, tırnakçılık yaptığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bulunan bir şarküteriye erişte almaya gelen kadın müşteri esnafa 200 TL uzattı. Daha sonra esnaf, kadına istediği 1 kilo erişte ile para üstü olan 175 TL’yi verdi. Uzatılan para üstünden el çabukluğuyla paranın 100 TL’sin elindeki cüzdanın altına alan kadın, esnafa eksik para verdiğini söyledi. Esnafta parayı tam verdiğini belirterek kadından parayı kontrol etmesini istedi. Daha sonra kadın, erişteyi almaktan vazgeçtiğini söyleyerek verdiği 200 TL’yi geri istedi. Cüzdanının altına sakladığı 100 TL ile verdiği 200 TL’sini geri alan kadın iş yerinden çıkarak hızla oradan uzaklaştı. Tırnakçılık olayını hemen fark eden esnaf ise durumu vakit kaybetmeden polise bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri eşkalini belirledikleri şahsın M.G. (18) isimli kadını bir araçla Karaman’dan Konya’ya girerken kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan G.M.’nin 6 ayrı suçtan da arandığı ortaya çıktı. Tırnakçılıktan dolayı ifadesi alınarak serbest kalan kadın, diğer araması olduğu 6 ayrı suçtan da sevk edildiği mahkemece serbest kaldı.
Yaşanan tırnakçılık olayı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarla yolunda kaza; traktör altında kalan baba öldü, kızı yaralı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Tarla yolunda kaza; traktör altında kalan baba öldü, ...
Karaman'da 82 gün sonra dağlık arazide cesedi bulunan şahıs toprağa verildi
YEREL HABERLER Karaman'da 82 gün sonra dağlık arazide cesedi bulunan ...
Tarla yolunda kaza; traktör altında kalan baba öldü, kızı yaralı
YEREL HABERLER Tarla yolunda kaza; traktör altında kalan baba öldü, ...
Karaman’daki traktör kazasında baba öldü, kızı yaralandı
YEREL HABERLER Karaman’daki traktör kazasında baba öldü, kızı ...
Rektör Ak, Karaman Teknopark’ta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Rektör Ak, Karaman Teknopark’ta incelemelerde bulundu
Karaman’da ‘Dünya Ormancılık Haftası’ etkinlikleri
YEREL HABERLER Karaman’da ‘Dünya Ormancılık Haftası’ etkinlikleri