Karaman'da devrilen kamyonetin sürücüsü yara almadan kurtuldu

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Karaman’da kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü kazayı şans eseri kaza almadan atlattı.

Kaza, KaramanMersin Karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 33 AGL 097 plakalı Isuzu marka kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kamyonette maddi hasar oluşurken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kazanın olduğu yerde güvenlik önlemi alırken, kamyonetteki eşyalar başka bir kamyona yüklendi.

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