3. Lig: Karaman Belediyespor:0 - Halide Edip Adıvarspor:1

Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karaman Belediyespor, sahasında Halide Edip Adıvarspor’a 10 yenildi.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Sait Tuzcu xx, Mehmet Kağan Bingül xx, Melih Tan xx,
Karaman Belediyespor: Mert Can Salık x, Ahmet Ayhan x, Onur x, Ali Sinan x, Hasan x (Sabahattin dk. 63 x), İsmet x (Sidar dk. 54 x) Coşkun x, Ahmet Gökbayrak x (Serdar dk. 72 x), Abdullah x (Yunus dk. 54 x), Hamit x, Sefa x,
Halide Edip Adıvarspor: Evren xx, Mustafa xx (Alp dk. 42 x), Çağatay xx, Said Can xxx, Furkan xx, Tugay xx, Mehmet xx, Gökhan xx, Mürsel xx, Marlon Bülent xx, Sezar xx,
Gol: Said Can (dk. 80) (Halide Edip Adıvarspor)
Sarı kartlar: Hamit, Sefa, Serdar (Karaman Belediyespor), Çağatay, Mehmet, Gökhan, Marlon Bülent (Halide Edip Adıvarspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.