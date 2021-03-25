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Karaman'da mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı, kayıp 1 kişi için çalışmalar sürüyor

DHA

Karaman'da mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı, kayıp 1 kişi için çalışmalar sürüyor


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatılan yolda araçları kara saplanan ve mahsur kalan Furkan Keleş (23) ile Rabia Bingöl (19), AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Yardım istemek için yanlarından uzaklaşan diğer arkadaşları Ege Kabalak'ın (26) bulunması için ise arama çalışması başlatıldı.
Furkan Keleş, dün beraberinde arkadaşları Rabia Bingöl ve Ege Kabalak ile yönetimindeki araçla Mersin'e gitmek için yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan AyrancıErdemli yolunu kullanmak istedi. Keleş'in kullandığı araç saat 17.00 sıralarında Mersin il sınırı yakınlarında tipi nedeniyle kontrolden çıkıp kara saplandı. İddiaya göre cep telefonları da çekmeyen 3 arkadaş geceyi araçlarında geçirdi. Keleş'in Mersin'de oturan annesi, oğluna ulaşamayınca saat 21.00 sıralarında jandarma ve AFAD'ı arayıp, durumu bildirdi. 
İhbarın ardından harekete geçen ve gece boyunca çalışma yapan ekipler, ancak bugün saat 14.00 sıralarında Keleş'in aracına ulaştı. Rabia Bingöl ve yanındaki 'liza' isimle köpeği araç içinde, Keleş de yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Keleş ve Bingöl, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan sağlık kontrolünün ardından Keleş ve Bingöl taburcu olup, Mersin'e gitti.  
Geceyi araçta geçirdiklerini belirten Furkan Keleş, sabah saatlerinde arkadaşı Ege Kabalak ile birlikte yardım istemek için araçtan ayrıldıklarını belirtti. Ege Kabalak'ın halen kayıp olduğunu belirten Keleş, şunları söyledi:
''Dün saat 17.00  sıralarında aracımız kara saplandı. Bizim telefonlarımız bölgede çekmiyordu. Geceyi araçta geçirdik. Ailem ve arkadaşlarım bizim kaybolduğumuzu düşünerek ekiplere ulaşmışlar ve arama kurtarma çalışmalarını başlatmışlar. Ben arkadaşım Ege ile birlikte yardım  ve telefonun çektiği bir alan bulabilmek için yaklaşık 15 kilometre yürüdük. Bir süre sonra ben araca dönmek istedim. Ege de yardım bulmak için yoluna devam etti. Araca 2-3 kilometre kalmıştı. Kar yiyerek su ihtiyacımı karşılıyordum. Saat 14.00 sıralarıyla ve uzaktan bir ses geldi. Ekip araçlarını gördüm el salladım benim yanıma gelerek kurtardılar. Ege ise hala kayıp.'' 
Yardım istemek için yanlarından uzaklaşan diğer arkadaşları Ege Kabalak'ın arama çalışması ise insansız hava aracı desteğiyle birlikte sürüyor.  
KAYIP KİŞİNİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 
Sosyal medya fenonemi olduğu öğrenilen ve 'youtube' da çok sayıda video paylaşımı bulunan Furkan Keleş ile arkadaşı Rabia Bingöl, sağlık kontrolünden geçirilip, taburcu olduktan sonra taksiyle Mersin'e hareket etti. AFAD ve jandarma ekipleri ise kayıp olan Ege Kabalak'ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. AFAD, paletli ve insansız hava araçları ile aramalarını sürdürürken, Mersin sınırı tarafından da ikinci bir ekibin çalışma başlattığı öğrenildi.   DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2021-03-25 20:09:39

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