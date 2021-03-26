Karaman'da, aracın kara saplandığı bölgede kaybolan genç aranıyor (2)



EGE'YE AİT OLDUĞU SANILAN İZE RASTLANILDI

Karaman'da, yoğun yağış nedeniyle trafiğe kapatılan yolda araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarılmasının ardından kayıp Ege Kabalak'ın (26) bulunması için arama çalışmaları sürdürülüyor. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin'in de katıldığı aramalar, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gönderilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Karaman ve Mersin AFAD İl Müdürlüğü'nden ekipler, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi tarafından 8x8 paletli ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştiriliyor.

Arama çalışmalarında, çocak mevkisindeki mescitte Kabalak´a ait olduğu sanılan ize rastlanıldı. Bölgede detaylı yapılan araştırma sonucu Kabalak´ın, Cehennem Deresi Milli Parkı´na çitlerden atlayıp, girdiği ihtimali üzerinde durulunca aramalar da burada yoğunlaştırıldı. Çalışmalara Adana İl AFAD Müdürlüğü ekiplerinin de katılacağı belirtildi.

Dün yapılan arama çalışmalarına katılarak, Furkan Keleş ve Rabia Bingöl'ün bulunmasına yardımcı olan köy halkından Tamer Gözerler, ''İlk olarak dün kadına ulaşıldı. Kadın araç içinde bekliyormuş. Daha sonra yanındaki arkadaşların gittiği yönü gösterdi. Ekipler ve bizler gösterdiği noktaya doğru ilerleyip aradık ve yaklaşık 1 kilometre ileride 1 arkadaşına ulaştık. Diğer kayıp kişinin aranması için arama çalışmaları dün gece saatlerine kadar sürdü. O kişinin sarp arazilere gittiği söylendi ve o bölgede izlerine rastlanıldı. Ancak kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ara verildi. Bugün yeniden başlandı. Çalışmalar hala devam ediyor'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2021-03-26 16:10:11



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