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KARAMAN'da araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı olayda, kayıp olan Ege Kabalak(26) ile irtibat sağlandı. Kurtarma çalışması için askeri helikopter talep edildi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Karaman

2021-03-27 12:03:18



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