Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu (4)- Yeniden

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-------------Muammer ŞENSoner AYDINOkan ÇALIŞKAN/KARAMAN-MERSİN, (DHA)KARAMAN'da, araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan, yanındaki 2 kişiye ulaşılan, kendisi ise kaybolan Ege Kabalak (26), jandarmaya kayıp ihbarı yapıldıktan yaklaşık 52,5 saat sonra bulundu. GSM şirketi aracılıyla 4 ayrı noktaya yansıtıcı olarak mobil baz istasyonu kurulmasıyla, cep telefonuna ulaşılan Kabalak, kaybolduğu noktaya 40 kilometre mesafede, jandarma ekipleri tarafından alınarak Mersin´e getirildi. Sağlık durumu iyi olduğu bildirilen Ege Kabalak´ın çantasındaki yiyecek ve içekleri tüketerek hayatta kaldığı belirtildi.

Sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen Furkan Keleş (23), çarşamba günü arkadaşları Rabia Bingöl (19) ve Ege Kabalak ile otomobille Mersin'e gitmek için yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan AyrancıErdemli yolunu kullanmak istedi. Keleş'in kullandığı otomobil, saat 17.00 sıralarında, Mersin sınırı yakınlarında tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, kara saplandı. Cep telefonları da çekmeyen 3 arkadaş, geceyi araçlarında geçirdi. Keleş'in Mersin'de oturan annesi, oğluna ulaşamayınca jandarma ve AFAD'a haber verdi.

2 KİŞİ BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen, gece boyunca çalışma yapan ekipler, perşembe günü saat 12.00 sıralarında Keleş'in aracına ulaştı. Rabia Bingöl ve yanındaki 'Liza' isimle köpeği araç içinde, Keleş de yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Ancak Ege Kabalak'a ulaşılamadı. Keleş ve Bingöl, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık kontrolünden geçirilip, taburcu edildikten sonra aynı gün taksiyle Mersin'e gitti.

CEP TELEFONU SİNYALİ SAYESİNDE BULUNDU

Ege Kabalak'ın bulunması için yürütülen çalışmalara İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin başta olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gönderilen Jandarma Arama Kurtarma timi, Karaman, Adana ve Mersin AFAD İl Müdürlükleri ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibinden oluşan 220 kişi ve köylüler katıldı. Aramalarda, eğitimli köpekler ile AFAD'ın paletli araçları ve belediye ve özel idareye ait iş makineleri de kullanıldı.

Karlı arazide, zorlu şartlarda aramaları sürdüren ekipler, Kabalak'ın Mersin il sınırları içine girmiş olabileceği üzerine çalışmalarını Toroslar ilçesi Tırtar Mahallesi Cocak Deresi Milil Parkı ve Cehennem Deresi Milli Parkı'na kaydırdı. Görüş mesafesinin tipi nedeniyle yer yer 1 metreye kadar düştüğü, ekiplerin kullandığı araçların cam sileceklerinin dahi donduğu bölgede aramalar 3 gün boyunca devam etti.

Bugün GSM şirketi aracılığıyla 4 ayrı noktaya yansıtıcı olarak mobil baz istasyonu kuruldu. Ardından cep telefonuyla Kabalak'a ulaşıldı. Jandarma ekipleri, Kabalak'ın yerini tespit etmek için bulunduğu bölgeden görüntü çekip göndermesini istedi. Bu sırada Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopter havadan, karadanda 3 ayrı bölgeden Kabalak'a ulaşmak için harekete geçildi. Jandarma ekipleri bugün saat 12.20 sıralarında Kabalak'a ulaştı.

Bitkin düştüğü görülen Kabalak, jandarmayı karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı. Jandarma personeli, Kabalak'a 'İyi misin, nasılsın sağlığın? Var mı bir sıkıntı üşüyormusun?' diye sordu. Kabalak ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ''Allah'a şükür iyiyim. Bacaklarım biraz rahatsız'' cevabını verdi.

JANDARMA MONTUNU VERDİ

Bunun üzerine jandarma personeli üzerindeki montu çıkartıp Kabalak'a verdi. Kabalak, ilk olarak Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı'na oradan da sağlık kontrolüne geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Kabalak'ın kaybolduğu noktadan yaklaşık 40 kilometre uzakta bulunduğu belirtildi.

SIRT ÇANTASI YİYECEK VE İÇEÇEKLERİ TÜKETEREK HAYATTA KALMIŞ

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kayıp olan Kabalak'ın sırt çantasındaki yiyecek ve içecekleri tüketerek hayatta kaldığını belirtti. Işık, şunları söyledi:

''Gençlerimizin kaybolduğu bilgisi Karaman 112 merkezimize 25 Mart günü sabah 08.00´de ulaştı. Bunun yanında ekiplerimiz, jandarma ve özel idare ekipleri olay yerine sevk edildi. Aramalar sırasında araca ulaşıldı. Aracın içinde bir kadının olduğu görüldü. Kadının alınan bilgiye göre araç içinde 3 kişi olduğu diğer 2 kişinin telefon çeken bir yer aramak üzere arabadan ayrıldıkları ve dönmediklerinin öğrenilmesi üzerine, bu 2 kişinin aranmasına devam edildi. O sıralarda bölge kar ve tipi vardı. Görüş mesafesi zaman zaman 1 metreye kadar düşüyordu. Buna rağmen ekiplerimiz ikinci şahsı da buldular. Daha sonra üçüncü kişinin aramasına geçildi. Arama gece geç saatlere kadar devam edildi. Hava karardıktan sonra arama çalışmalarına ara verildi. Ertesi gün sabah yeniden arama faaliyetleri başladı. Bu faaliyetlerde gerek Mersin gerekse Karaman il jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Niğde´den getirdiğimiz JAK ve Ankara´dan gelen Jandarma Özel Arama Kurtarma ekibi de bizlere katıldı. Aynı zamanda jandarma genel komutanlığımız tarafından görevlendirilen insansız hava aracı da bölgede sıkı bir şekilde arama faaliyetlerini sürdürdü. Fakat bu çalışmalar da bir sonuç vermedi.''

Valı Işık, Kabalak'ın bugün cep telefonuna ulaşılması sayesinde bulunduğunu belirterek, ''Bu sabah bölgeye intikal ettirdiğimiz seyyar baz istasyonu sayesinde kaybolmuş olan üçüncü gencimize de ulaşabildik. Kendisiyle telefon irtibatı sağlandı. Konum atması istenildi. Konumu belirlendi. Aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığı´ndan bir helikopter İskenderun´dan havalandı. Bu sırada da karadan jandarma, Çamlıyayla'daki karakoldan ulaşarak kendisini kurtardı. Her üçünün de sağlık durumu iyi, herhangi bir sağlık sıkıntıları yok. Şu ana kadar kendisiyle görüşme yapılamadı ama bize verilen bilgi de kendisinin özel bir çantasının olduğu, içerisinde bulunan her türlü hayatta kalmayı sağlayabilecek alet ve edevatın bulunduğu yönünde bilgi aldık'' diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞENSoner AYDINOkan ÇALIŞKAN

2021-03-27 15:54:16



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