Karaman’da 2 köy karantinaya alındı

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde 2 köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Konuyla ilgili olarak kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Kızılkuyu ve Akarköy'ün 10 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, karara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı da kaydedildi. Karantina kararının ardından jandarma ekiplerince iki köy giriş ve çıkışlara kapatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.