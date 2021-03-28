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Karaman’da silahla yaralama şüphelisi 5 kişi polis aracıyla çarpışınca yakalandı

İHA

Karaman’da silahla yaralama şüphelisi 5 kişi polis aracıyla çarpışınca yakalandı

Karaman’da 2 kişinin silahla yaralanması olayına karıştıktan sonra otomobille kaçan 5 kişi, polisle yaşanan kovalamacanın ardından polis aracıyla çarpışınca yakalandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilden av tüfeğiyle 2 kişinin üzerine ateş edildiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, plakasını tespit ettikleri otomobili yakalamak için hemen çalışma başlattı. Otomobili şehir merkezinde dolaşırken gören ekipler, 'dur' ihtarında bulundu. Sürücünün durmayarak kaçmaya başlaması üzerine ekipler ile araç arasında kovalamaca yaşandı.

Şüphelilerin içinde olduğu otomobil polis aracına çarptı
Çok sayıda polis ekibini peşine takan otomobil, yarım saatlik kovalamacanın ardından Bahçelievler Mahallesi 2’nci Organize Sanayi yolu üzerinde yapımı devam eden yeni çevre yolu köprüsünde önünü kesen polis aracıyla çarpışması sonucu durduruldu. Otomobilin etrafını saran ekipler araç içerisindeki 5 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar daha sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Av tüfeği ile üzerlerine ateş edilmesi sonucu hafif şekilde yaralanan O.K. ile M.G. isimli kişilerse kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Polis, şahısların kaçarken otomobilden attığı 2 tüfeği de muhafaza altına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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