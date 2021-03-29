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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ'de kompozisyon yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

İHA

KMÜ'de kompozisyon yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) düzenlenen 2. Kompozisyon Yarışmasının ödül töreni yapıldı. Törende konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, "Piri Reis'in, Karamanoğlu Mehmet Bey'in ve Yunus Emre'nin yurdu olan, Türkçemizin başkenti Karaman'da düzenlediğimiz bu kompozisyon yarışması; dilimizi akıcı, güzel ve etkili kullanmak adına önemli bir girişimdir" dedi.
Piri Reis anısına Başarı Eğitim Kurumları iş birliği ile düzenlenen yarışmanın ödül törenine KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Başarı Eğitim Kurumları Müdürü Mehmet Coşar, dekan ve müdürler, öğretmenler, öğrenciler ve üniversite personeli katıldı.

“Dilimizi akıcı, güzel ve etkili kullanmak adına önemli bir girişim”
Düzenlenen törende bir konuşma yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ise, "Piri Reis'in, Karamanoğlu Mehmet Bey'in ve Yunus Emre'nin yurdu olan, Türkçemizin başkenti Karaman'da düzenlediğimiz bu kompozisyon yarışması; dilimizi akıcı, güzel ve etkili kullanmak adına önemli bir girişimdir. Daha da önemlisi gençlerimizi israf gibi mühim bir konuda okuma yapmaya, düşünmeye, kafa yormaya ve söz söylemeye teşvik etmesidir. Dünyamızda yaşanan binlerce sorun, etkili cümlelerle dile gelmediği ve insanların zihninde bir aydınlanmaya yol açmadığı sürece bir çözüm ihtimali doğmayacak, hatta sorunlar katmerlenerek daha da vahim bir hal almaya başlayacaktır. İnsanın çözüm üretmesi ise her şeyden önce sorunlar hakkında ciddi bir araştırma yapma ve düşünme sürecini gerektirir" dedi.
Rektör Namık Ak, çözüm üretme sürecinde insan zihninin sürekli olarak kavramsallaştırmalara gittiğine değinerek, "Çünkü kavramlara dökemediğimiz hiçbir şeyi anlamlandırma ve bu anlamı başkalarına aktarma gücümüz yoktur. Bu durum, hem edebi metin yazımında hem de bilimsel bilgi üretiminde ortaktır; ikisi de ciddi bir dil becerisi gerektirir" şeklinde konuştu.
Rektör Namık Ak, konuşmasının devamında yarışma ile ilgili bilgiler paylaşarak ülkemizdeki lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen yarışmada 224 başvurudan 161'inin değerlendirilmeye alındığını ifade etti. Yarışmanın Türkçemizin üstün ifade gücünü ortaya koyduğu gibi, dilimizi etkin kullanarak olay ve durumlara yeni ve özgün bir bakış açısı geliştirebilecekleri hususunda gençleri de özendirdiğini söyleyen Rektör Ak, 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, Yunus Emre’nin "Sözü bilen kişinin, yüzünü ak ede bir söz" şeklinde başlayan dizeleri ile katılımcılara seslendi. Rektör Namık Ak, yarışmaya katılan öğrenciler, jüri üyeleri ve emeği geçenleri tebrik ederek konuşmasına son verdi. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri ve hediyeleri verildi.

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