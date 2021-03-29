Yaralama şüphelisi 5 kişi, polis aracına çarpınca yakalandı (2)

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Karaman'da borçalacak nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralanan Orhan K. (18) ile Mehmet G. (23), hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Olayın ardından kovalamaca sonucu yakalanan Caner T. (24), Serkan G. (24), Caner Ç. (19), Selim E. (18) ve Mehmet Ö. (18) bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2021-03-29 17:35:19
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