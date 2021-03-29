Baba ve kucağındaki kızına otomobilin çarptığı kaza kameraya yansıdı

Karaman’da otomobilin çarptığı baba ile kucağındaki 2 yaşındaki kızı ölümden döndü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Urgan Mahallesi’nde bulunan bir sitenin otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Turan Y. eşi ile işe gitmek için kucağındaki kızıyla birlikte oturdukları binadan çıktı. Anne ve baba çocuklarını yan bloktaki akrabalarına bırakmak için yürüdükleri esnada otoparktan hareket eden kadın sürücünün kullandığı otomobil, dönüş esnasında park halinde olan başka bir araca çarpınca sürücü bir anda panik yaptı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kontrolsüz bir şekilde hareket eden otomobil, kucağında 2 kaşındaki kızı D.Y. ile yürümekte olan Turan Y.’ye (36) çarparak altına aldı. Çevredekilerin yardımıyla otomobilin altından çıkarılan baba ve kız yaralandı. Baba ve kızı daha sonra çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri yapılan baba Turan Y.’nin kalça kemiğinde kırık, kızının ise yüzünde şişlikler oluştuğu öğrenildi.

Kazada ölümden dönen ailenin yakınları, otomobil sürücüsünden şikayetçi olacaklarını belirtti.

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