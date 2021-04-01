Karaman'da 2 köy, karantinaya alındı

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Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesine bağlı Aşağıçağlar ve Yukarıçağlar köyleri, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün karantinaya alındı.

Ermenek Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine Aşağıçağlar ve Yukarıçağlar köylerinin karantinaya alınmasına karar verdi. Köylerde dün saat 21.00 itibarıyla başlayan karantina uygulaması, 10 gün sürecek. Jandarma ekipleri, her iki köyün giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı. DHA-Genel Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

2021-04-01 10:13:40



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