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Karaman'da çiftçilerin hafta sonu kısıtlaması için izin belgesi sorunu yaşandı

DHA

Karaman'da çiftçilerin hafta sonu kısıtlaması için izin belgesi sorunu yaşandı


Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)KARAMAN'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu hafta sonu kısıtlamasından muaf olacak çiftçiler için yeniden Tarımsal/Hayvancılık Faaliyet Belgesi alınması yönünde karar aldı. Bunun üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasına gidip izin belgesi alacak çiftçiler, iddiaya göre belge işlemleri yapacak bölümdeki personel yetersizliği nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı. Çiftçilerin bu duruma tepki göstermesi üzerine zaman zaman tartışmalar yaşandı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu dün, çiftçilerin yanlarında çalışacak işçilerle birlikte hafta sonu kısıtlamasında muaf olup çalışabilmeleri için şubat ayında alınan kurur kararlarının iptal olduğunu ve yeniden Tarımsal/Hayvancılık Faaliyet Belgesi almaları gerektiğini duyurdu. Çiftçiler, doldurdukları Tarımsal/Hayvancılık Faaliyet Belgesi'ni Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne onaylatmak için gittiğinde ise iddiaya göre işlem yapacak bölümdeki personel yetersizliği nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı. Çiftçiler de bu duruma tepki gösterdi. Zaman zaman tartışmalar yaşandı. Bunun üzerine polis çağrıldı. Gelen polis memurları da çiftçilerin sosyal mesafe kuralları içinde sıraya girip, işlemlerini yaptırmaları konusunda uyardı. 
Zaman zaman çiftçilerin yanlarına gelip konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş, basın mensuplarına, ''Yeni başladığı için yoğunluk var. Çiftçilerin bir rahatsızlığı yok. Belge alacaklar. Yanında işçi götürecekler belge alacak. Onların belgesi'' dedi.
Saatlerce sırada beklediğini belirten çiftçilerden İbrahim Ünver, ''Biz bugün  saat 14.00'ten itibaren kurum önünde bekliyoruz. Bu iş için tek memur görevlendirilmiş. Saat 17.00 oldu. Bizi içeriye almadılar. Bizler cumartesi -pazar günü köye gidip çalışacağız. Bu belgeyi alamazsak tarlalarımıza gidemeyeceğiz'' dedi. 
Kamil Çimen ise, "Burada 3-4 saattir bekliyoruz ve saat 17.00 olduğu için gidin deniliyor. Saatlerce burada bekleyen insanlara gidin diyor. Bu insanlar yarın yine burada bekleyecek. Ya burada bekleyen kişilere bir sıra numarası versinler ve  sıralamaya alsınlar ya da buna bir düzen getirsinler. Bizim istediğimiz bu'' diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2021-04-01 20:53:22

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