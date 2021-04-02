2 kişinin yaralandığı kavgada 5 kişiye, 15 bin lira 'sosyal mesafe' cezası



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, akrabalar arasında borçalacak nedeniyle çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, 3 kişi gözaltına aldı. Kavgaya karışan 5 kişiye de sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için 15 bin 750 lira ceza uygulandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Ziya Gökalp Mahallesi 867 Sokak'ta meydana geldi. Şükrü K., Tufan K. ve Nurettin U., aynı mahallede oturan ve sokakta karşılaştıkları akrabaları Yakup T. ve kardeşi Enes T. ile iddiaya göre, borçalacak nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Şükrü K., Tufan K. ve Nurettin U., ellerindeki bıçak ve sopalar ile 2 kardeşe saldırdı. Bu sırada devriye görevi yapan polis ekipleri, kavgaya müdahale etti. Aldıkları sopa ve bıçak darbeleri sonucu 2 kardeş, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, 3 kişi de gözaltına alındı. Polis, kavgaya karışan 5 kişiye ise sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira ceza uyguladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2021-04-02 11:19:49



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