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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Bakanlığından Karaman’a ambulans desteği

İHA

Sağlık Bakanlığından Karaman’a ambulans desteği

Sağlık Bakanlığı tarafından Karaman’a gönderilen 4 yeni ambulans göreve başladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Karaman’a tahsis edilen 4 tam donanımlı ambulansların göreve başlaması nedeniyle düzenlenen törene, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, daire müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı. Ambulanslar, İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törenle 112 acil servis istasyon sorumlularına teslim edildi. Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, 16’sı istasyon olmak üzere 265 personel ile 4 adet paletli, 1 adet obez, 5 adet 4x4, 30 adet 4x toplamda 40 ambulans ile hizmet verildiğini söyledi.
Kurşun, ayrıca, kentsel vaka ulaşım oranı ilk 10 dakikada yüzde 94, kırsal vaka ulaşım oranının ise ilk 30 dakikada yüzde 76 olduğunu vurguladı. Karaman’da ambulans ortalama yaşlarının 1 ile 2 arasına indiğini belirten AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, "Bakanlığımızın ilimize destek için gönderdiği bu ambulanslar için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Şuanda Karaman’da ambulans yaşının 1 ile 2 arasında yaş ortalamasına inmesi çok büyük bir güzellik. Tabii ki yaşı ilerleyen, kilometresi artan ambulanslar yenileri ile değişmiş olacak. Bunların bir tanesi 4x4. Bunu Toroslara Ermenek’e gönderiyoruz. Oradaki kar kış şartları dolayısıyla” ifadelerini kullandı.
Vali Mehmet Alpaslan Işık da, “İlimize bu ambulansların gönderilmesinden dolayı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sağlık Bakanımıza, Milletvekillerimize, İl başkanımıza herkese çok teşekkür ediyorum. Az önce sağlık müdürümüz söylediler, yüzde 94 oranında ilk 10 dakikada ulaşma seviyemiz. Bu ambulanslar ile biraz daha hızlı olacağını düşünüyorum” dedi.
Kesilen kurdelenin arından Vali ve Milletvekilleri, ambulansların özellikleri ile ilgili görevlilerden bilgi aldı. Daha sonra Vali Işık ve Milletvekilleri Şeker ve Eser, ambulansların direksiyonlarına geçerek İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde tur attılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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