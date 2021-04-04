Karaman'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)KARAMAN'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Polis denetimlerini sürdürdü.
Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan 'vaka oranı' haritasına göre kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Karaman'da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis de tedbirler kapsamında cadde ve kavşaklarda denetimleri artırıp, yoldan geçen araçları durdurarak sürücülerin kısıtlamadan muaf olup, olmadığını kontrol etti. DHA-Genel Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN
2021-04-04 13:48:31
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