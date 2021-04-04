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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşınacakları evden keskin koku gelince pencereden atlayarak yardım istedi

İHA

Taşınacakları evden keskin koku gelince pencereden atlayarak yardım istedi

Karaman’da taşınmak için dün temizliğini yaptıkları eve eşyalarını taşıyan bir genç, keskin bir kokunun genzini ve gözlerini yakması üzerine pencereden atlayarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve AFAD ekipleri evde yaptıkları incelemede olumsuz bir durumla karşılaşmadı.
Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Mahallesi 2038 Sokak’ta bulunan 2 katlı evin birinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Uçar ailesi oturmak için dün temizliğini yaptıkları eve bugün kamyonla eşyalarını getirdi. Önden kapıyı açarak içeriye giren Bayram Uçar, evden gelen kimyasal kokunun bir anda genzini ve gözlerini yakması üzerine hemen pencereden dışarıya kendini atarak 112 Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Bunun üzerine eve polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekibi, kimsenin içeriye girmemesi için evin etrafına güvenlik şeridi çekti. Doğalgaz kaçağı olup olmadığının kontrolü yapıldıktan sonra AFAD görevlileri özel kıyafet ve maskelerle kokunun geldiği daireye girdi. Bir süre sonra çıkan görevli dairede herhangi bir kimyasal gaz kaçağının olmadığını söyleyerek korkacak bir şeyin olmadığını ifade etti.

“Koku genzimi ve gözümü yakınca pencereden kendimi dışarı attım”
Kiracı olarak tutukları eve bugün taşınmak için geldiklerini anlatan Bayram Uçar, eve girdiğinde gelen kokunun genzini ve gözünü yakması üzerine korkarak pencereden atladığını söyledi. Uçar, ”Sabahleyin geldik ve eşyaları eve taşımaya başladık. Sabah bir şey yoktu. Öğlen saatlerinde kamyon ile eşyaları yıktık ve koku geldi burnumuza. Koku daha sonra genzimizi ve gözümüzü yakınca pencereden dışarı attık kendimizi. Dışarı çıktık hava aldık koku geçti. Yine girdik içeri koku tekrar geldi. Koku gider mi diye su tuttuk ancak koku yine geldi. Kimyasal madde desen bilinmiyor. Biber gazına benzer bir şey. İnsanın hem boğazını yakıyor, hem gözünü yaşartıyor. Ekiplerle içeri girdik çıktık denetleme yaptık. Bir şey olsaydı alarm öterdi dediler. Ama şu anlık bir şey görünmüyor. Yukarı ikinci kata çıktık her iki tarafa da baktık orada da bir şey yok. Ama polis ve AFAD ekipleri gelmeden önce içeride durma imkanı yoktu. En çok banyo ile tuvalet tarafından geliyor koku. Orada bir pencere var o aradan geliyor” dedi.
Polis ve AFAD ekipleri olumsuz bir durumun olmaması üzerine incelemelerin ardından olay yerinden ayrıldı.

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