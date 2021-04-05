Namaz kılmak için girdiği camide mahsur kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Namaz kılmak için girdiği camide mahsur kaldı

İHA

Namaz kılmak için girdiği camide mahsur kaldı

Karaman'da yatsı namazı sonrası camide kilitli kalan şahıs, polis ekiplerinin ulaştığı cami görevlisinin yardımıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Rıza Ergin, yatsı namazını kılmak için Seki Çeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Boyahane Camisi'ne gitti. Ergin, burada namazını kıldı. Bu sırada cemaatin tamamının camiden çıktığını düşünen imam, kapıları kilitleyerek camiden ayrıldı. Bir süre sonra camiden çıkmak isteyen Ergin, kapıların kilitli olduğunu fark etti. Bunun üzerine polisi arayarak yardım isteyen Ergin, cami görevlisi Ömer Celal’in camiye gelerek kapıyı açmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yatsı namazını kılmak için camiye girdiğini ifaden Ergin, "Bu camiyi çok seviyorum. Namazlarımı kılayım, evime öyle gidiyim diye düşünerek camiye geldim. Yatsı namazını kılarken kapı gıcırtısı geldi. Ben de acaba 'Biri namaz kılmaya mı geldi' diye düşündüm. Meğerse imam kapıyı kilitleyip gitmiş. Yaklaşık 1.5 saat içeride kaldım. Ben de cep telefonumla polisi arayarak yardım istedim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taşınacakları evden keskin koku gelince pencereden atlayarak yardım istedi
YEREL HABERLER Taşınacakları evden keskin koku gelince pencereden ...
Karaman'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Karaman'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı
Sağlık Bakanlığından Karaman’a ambulans desteği
YEREL HABERLER Sağlık Bakanlığından Karaman’a ambulans desteği