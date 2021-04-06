Karaman’da ağaca çarptıktan sonra tekeri kopan hafif ticari araç yan yattı

Karaman’da ağaca çarptıktan sonra tekeri koparak yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gazidükkan Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.M. (20) yönetimindeki 42 RF 089 plakalı Renault marka hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sol ön tekeri koparak caddenin ortasında yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü ise çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kazada burnu bile kanamayan araç sürücüsü, kendisini bir aracın sıkıştırması sonucu kaza yaptığını iddia etti. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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