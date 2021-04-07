Doğum sancısı çeken kedi diş kliniğine geldi, doğumu burada yaptırıldı Karaman’da doğum sancısı çeken hamile kedinin diş kliniğine giderek adeta yardım istemesi herkesi duygulandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğum sancısı çeken kedi diş kliniğine geldi, doğumu burada yaptırıldı Karaman’da doğum sancısı çeken hamile kedinin diş kliniğine giderek adeta yardım istemesi herkesi duygulandırdı

İHA

Doğum sancısı çeken kedi diş kliniğine geldi, doğumu burada yaptırıldı Karaman’da doğum sancısı çeken hamile kedinin diş kliniğine giderek adeta yardım istemesi herkesi duygulandırdı

Karaman’da doğum sancısı çeken hamile kedi, gittiği diş kliğinin kapısında bağırarak adeta içerde bulunanlardan yardım istedi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kedinin bu hali klinikte bulunan diş tabibi ve hemşireleri duygulandırırken, yapılan müdahale ile 4 yavru kedi dünyaya geldi.
Olay, geçtiğimiz gün Mansurdede Mahallesi’nde yaşandı. Hamile olan ve doğum sancısı çeken sokak kedisi, mahalledeki diş kliğinin giderek kapısının önünde miyavlayarak bağırmaya başladı. Ses üzerine dışarıya çıkan klinikteki diş tabibi ve hemşireler kapının önünde yatan kediyi gördü. Kedinin hamile olduğunu ve doğum sancısı çektiğini anlayan diş tabibi ve hemşireler hemen müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu 4 yavru dünyaya geldi.

“Kedinin bu davranışı beni çok duygulandırdı”
Kedinin bu davranışından çok etkilendiğini söyleyen Diş Hekimi Ahmet Yurtbaş, “Diş kliniğimizin önüne bir kedi geldi. Biz o sırada hasta tedavisiyle uğraşıyorduk. Kedi öyle bir bağırıyordu ki benimle ilgilenin acil bir durumum var der gibiydi. Biz de hemen dışarıya çıktık. Dışarıya çıktığımızda baktık ki kedi kapının önüne yatmış ve bizden yardım istiyordu. O esnada biz de elimizdeki imkanlarla kedinin doğumunu gerçekleştirdik. Kedinin o halini görünce duygulanmamak mümkün değil. Kedi daha sonra kendini bize bıraktı. Sonra da 4 tane yavrusu oldu. Beni bu durum çok etkiledi, neredeyse ağlayacaktım” dedi.

“Esnaflar olarak kedi ve yavrularını sahiplendik”
Kedinin yavrularına iyi bakabilmesi için iş yerinde ona yuva yaptıklarını anlatan Muharrem Ayaz da, “Kedi daha önceden mahalle esnafı olarak baktığımız bir sokak kedisiydi. Bir süredir hamilelikten dolayı karnı şişti. İş yerimizde kediye bir yer açarak ona yuva yaptık. Kedi doğum sancıları başlayınca yuvasından çıkarak direkt diş kliniğinin kapısına gitti. Kapının önünde bağırarak içeridekilerden adeta yardım istemiş. Diş hastanesindeki hekim ve hemşirelerin müdahalesiyle de yavrularını dünyaya getirmiş. Şu an kedi ve yavrularının durumu gayet iyi. Mahalle esnafı olarak şimdi burada bunlara bakıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman’da motosiklet kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Karaman’da motosiklet kazası: 1 ölü
Otobüsteki kadının testi pozitif çıktı, diğer yolcular da karantinaya alındı
YEREL HABERLER Otobüsteki kadının testi pozitif çıktı, diğer ...
Karaman’da ağaca çarptıktan sonra tekeri kopan hafif ticari araç yan yattı
YEREL HABERLER Karaman’da ağaca çarptıktan sonra tekeri kopan hafif ...
Karaman’da testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 20 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Karaman’da testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu ...
MEDAŞ’a ait aydınlatma direği sokağa devrildi
YEREL HABERLER MEDAŞ’a ait aydınlatma direği sokağa devrildi
Namaz kılmak için girdiği camide mahsur kaldı
YEREL HABERLER Namaz kılmak için girdiği camide mahsur kaldı