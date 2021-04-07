Çaldıkları koyunları aynı gün satmışlar

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da dün 2 ahırdan 7 koyun çalan K.O. (35) ve C.S. (21) jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları koyunları sattığını belirleyen ekipler, hayvanları bulup, sahiplerine teslim etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Güldere köyünde oturan H.A.'nın ağılından 3, M.Ö.'nün ağılından da 4 koyunun çalınması üzenine çalışma başlattı. Yol güzergahında ve çevre köylerde araştırma yapan jandarma, şüphelilerin K.O. ve ve C.S. olduğunu, çaldıkları koyunları da aynı gün Lale köyünde oturan Y.S.'ye sattığını belirledi. K.O. ve C.S. gözaltına alındı. Jandarma Y.S.'nin de başka kişilere sattığı koyunları bulup, sahiplerine teslim etti.
Gözaltına alınan 2 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2021-04-07 14:38:56
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