Tarım işçisi olarak gelip, uyuşturucu satan şebekeye operasyon: 34 gözaltı (2)

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GÖZALTI SAYISI 34'E YÜKSELDİ

Karaman'da, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yaklama kararı bulunan diğer 10 kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'i kadın 34'e yükseldi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2021-04-09 11:40:07



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