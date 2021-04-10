Şarampole kayan otobüsteki 24 kişi bagajdan tahliye edildi Karaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle şarampole kayan yolcu otobüsündeki yolcular bagajdan tahliye edildi

Karaman’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan yolcu otobüsü şarampole kaydı. Otobüsteki 24 kişi bagaj bölümünden tahliye edildi.

Kaza, saat 06.15 sıralarında KaramanMersin karayolunun 1. kilometresinde bulunan polis uygulama noktası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Hatay’a gitmekte olan R.D. yönetimindeki 42 AFB 212 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, Karaman çıkışında yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole kaydı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İçerisinde 2 şoför ve muavinle birlikte 24 yolcunun bulunduğu otobüsün devrilmemesi için yolcular tek bir tarafta toplanarak kurtarılmayı bekledi. Vinç yardımı ile otobüsün ön ve arka tekerleklerine halat bağlanarak, yolcular itfaiye ve polis ekiplerince bagaj bölümünden tek tek tahliye edildi. Tahliye edilen yolcular kaza yerine gelen firmaya ait başka bir yolcu otobüsüne aktarılarak Karaman Şehirlerarası Otobüs Terminaline götürüldü.

Otobüste bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yolcu, “Seyir halindeyken, biranda otobüs kayarak yoldan çıktı ve yan yattı. Allah bizleri korudu. Ekiplerin gelmesiyle bizler otobüsün bagajından tahliye edildik” diye konuştu.

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