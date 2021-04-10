Otomobiliyle 15 metreden uçup, duvara çarpan Seycan hemşire öldü (2)

Fitre ne kadar 2021?

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KAZA ANI KAMERADA

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, hemşire Seycan Alan'ın (26) yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Alan´ın otomobilinin mıcırlı yolda kontrolden çıkıp, istinat duvarından uçtuktan sonra evin duvarına çarparak, bahçede ters döndüğü anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

2021-04-10 17:28:54



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