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Şiddetli fırtına cami minaresinin külahını uçurdu

DHA

Şiddetli fırtına cami minaresinin külahını uçurdu


Ali Rıza ETCİ/ERMENEK, (Karaman), (DHA)- KARAMAN´ın Ermenek ilçesinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Ermenek ilçesine bağlı Katranlı Köyü´nde bir caminin külah bölümü uçtu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ermenek ilçesinde sabah saatlerinden itibaren çıkan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fırtına nedeniyle Katranlı Köyü´nde bir caminin külah bölümü şiddetli rüzgâra dayanamayarak uçtu. Demir külah yakındaki bir evin çatısına düşerken, çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Külahın, çatısına düştüğü evde ve caminin minaresinde hafif hasar meydana geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ
2021-04-10 19:03:31

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