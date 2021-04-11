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Karaman'da 21 küçükbaşın telef olduğu sürüdeki 579 hayvanı köylüler kurtardı

İHA

Karaman'da 21 küçükbaşın telef olduğu sürüdeki 579 hayvanı köylüler kurtardı

Karaman merkeze bağlı Salur köyünde tipiye yakalanan sürüdeki 4’ü keçi 21 küçükbaş hayvan donarak telef olurken, 579 hayvan ise köylülerin yardımıyla kurtarıldı.
Dün akşam saatlerinde Karaman merkeze bağlı Salur köyünde sürüyü meraya otlatmaya götüren Altay Güleç, dönüş yolunda küçükbaş hayvanlarıyla birlikte bir anda tipiye yakalandı. Tipiye yakalanan sürünün köy yerine başka yöne gitmesi üzerine hayvanları kontrol edemeyen Güleç, hemen köylüleri arayarak yardım istedi. Bunun üzerine köylüler traktörleri ile sürünün bulunduğu yere gitti. Daha sonra hayvanlar traktör römorklarına yüklenerek köye getirilirken, 21 küçükbaş hayvan ise donarak telef oldu.
O anları anlatan sürü sahibi Altay Güleç, "Amcam ile birlikte toplam 600 koyunumuz vardı. 4’ü keçi toplam 21 küçükbaş hayvanımız tipiden dolayı donarak telef oldu. Koyunları ağıldan çıkardık ve tipiye yakalandık. Şimdiye kadar benim başıma böyle bir şey gelmedi. Köye yaklaştığımız esnada koyunlar bir anda yön değiştirdi ve hakkından gelemedik. Sonra köylülerden yardım istedik. Köylülerimizin yardımıyla koyunları traktör römorklarına doldurarak getirebildik. Yoksa hiçbirini kurtaramazdık" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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