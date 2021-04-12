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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da BAL ligi takımının oyuncuları karantinaya alındı

İHA

Karaman’da BAL ligi takımının oyuncuları karantinaya alındı

Karaman’ı Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil edecek olan Sudurağı Gençler Birliği Spor Kulübü'nde bir oyuncuda korona virüs çıkması üzerine tüm kadro karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, BAL Ligi 5. Grup’ta mücadele verecek olan ve hazırlıklarını Karaman’da sürdüren Sudurağı Gençler Birliği Spor Kulübü'nde bir futbolcu mide bulantısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden futbolcunun yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 25 kişilik kadrodan 9 oyuncunun Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Nefise Sultan Öğrenci Yurdu'nda, 16 futbolcu da evlerinde karantinaya alındığı bildirildi.
Yazılı bir açıklama yapan Sudurağı Gençler Birliği Başkanı Rıdvan Durmaz, "Yaklaşık bir aydır sezon hazırlıklarını sürdüren takımımızda bir oyuncumuz geçtiğimiz çarşamba günü rahatsızlanmıştı. Biz de tedbir olarak antrenmanlardan muaf tuttuk ve istirahate almıştık. Gece fenalaşınca hastaneye götürdük ve serum takıldı. Sonrasında PCR testi yapıldı. Cuma günü test sonucu pozitif çıkınca tüm oyuncularımızı karantinaya aldık. Bu süreçte ilgi ve desteklerinden ötürü, İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Evren Bey'e ve Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. TFF’nin aldığı kararla bu ayın 17’sinde başlayacak olan BAL ligi maçları yaşanan bu durumlardan dolayı Mayıs ayının son haftasına ertelendi. İnşallah bu süreçte korona belası biraz hafifler. Biz de müsabakalara başlayarak Karaman'ı en iyi şekilde temsil ederiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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