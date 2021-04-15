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Testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 47 kişi karantinaya alındı

İHA

Testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 47 kişi karantinaya alındı

Karaman'da polis uygulama noktasında korona virüs testi pozitif olduğu ortaya çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 47 kişi karantinaya alındı.
İsmi açıklanmayan erkek bir yolcu, korona virüs testi pozitif olmasına rağmen Adana’ya gitmek için Muğla’nın Bodrum ilçesinden Kahramanmaraş’a giden yolcu otobüsüne bindi. Otobüs Karaman girişindeki polis uygulama noktasında ekipler tarafından kontrol edilmek üzere durduruldu. Otobüsteki yolcuların kimlik ve HES kodu sorgusunu yapan ekipler, arka koltukta oturan ve Bodrum’dan Adana’ya gittiği öğrenilen erkek yolcunun testinin pozitif olduğunu tespit etti. Bunun üzerine otobüs uygulama noktasında bekletilmeye başlandı. Çağrılan filyasyon ve polis ekibinin gelmesiyle yolcularla birlikte otobüs Hamidiye Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Nefise Sultan Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu otobüsteki 44 yolcu ile birlikte 2 şoför ve bir muavin yurda yerleştirilerek karantinaya alındı.
Bodrum’dan Kahramanmaraş’a gittiklerini söyleyen otobüsün ikinci kaptanı Recep B., "Otobüste 44 yolcu bulunuyordu. Polis uygula noktasında otobüs durduruldu ve kontroller yapıldı. Arkada oturan erkek bir yolcunun kimlik kontrolünde pozitif olduğu ortaya çıktı. Bizim de hiçbir şeyden haberimiz yoktu” diye konuştu.

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