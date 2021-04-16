Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş ve turizm sektörü temsilcilerini makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette kabullerinden dolayı Vali Mehmet Alpaslan Işık’a teşekkür eden İl Müdürü Burhan Yemiş, her yıl 1522 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Işık, farklı coğrafi yapısı, sahip olduğu değerleri, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle Karaman'ın önde gelen turizm merkezlerinden birisi olduğunu dile getirerek, birçok medeniyete beşiklik eden ve farklı kültürleri barındıran ilimizin özellikle inanç turizmi, kültür turizmi, eko turizmi ve tabi güzellikler açısından çok zengin bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Karaman'ın mevcut potansiyeli ile önemli bir turizm merkezi olduğunu dile getiren Vali Işık, Karaman’da bugüne kadar turizm sektörünün gelişimine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, turizm sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile sektör çalışanlarının Turizm Haftası'nı kutladı.

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