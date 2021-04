Ermenek'te 5 ev yandı (2)- (Yeniden)

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesi Eskice köyünde, Osman Yeniceköy'e ait kullanılmayan kerpiç evde yangın çıktı. Bitişiğindeki diğer kullanılmayan 4 eve de sıçrayan alevler, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında 4 ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, 1 ev ise kısmi olarak zarar gördü.

Yangın, saat 19.30 sularında Eskice köyünde Osman Yeniceköy'e ait kullanılmayan kerpiç evde çıktı. Hızla yükselen alevler, rüzgarında etkisiyle bitişiğindeki Fadime Karatay, Mehmet Eskibağ ve Neslihan Çukur'a ait kullanılmayan kerpiç eve de sıçradı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Yanan evlerin yakınındaki bir evde, alevlerin sıçrama ihtimaline karşı tahliye edildi. Evde oturan aile bireyleri, komşularının yardımıyla eşyalarının bir kısmın tahliye etti. Alevler, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında 4 ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, 1 ev de kısmi olarak zarar gördü.

Ermenek Kaymakamı Hacı Osman Hökekelekli ve Belediye Başkanı Atila Zorlu, olay yerinde incelemede bulundu.

İFTAR YAPARKEN EVİNİN YANDIĞINI ÖĞRENDİ

Yanan evinin yakınındaki diğer evinde oturan ve iftar yemeği yediği sırada yangın çıktığını öğrendiğini belirten Osman Yeniceköy, ''İftar yemeği yiyorduk. Kapının zili çaldı. Eşim açtı kapıyı. Bir genç diğer evimizin yandığını söyledi. Hemen çıktım. Alevler yükselmişti. 'Can kurtaran yok mu?' diye bağırdım. Sağ olsun köylülerimiz yetişti. İtfaiye geldi müdahale etti.''dedi.

Eşi Kübra Yeniceköy de, ''Akşam yemek yiyorduk. Kapının zili çaldı, açtım bir genç yandaki evimizin yandığını söyledi" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

2021-04-17



