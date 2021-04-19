Karaman’da alev alan LPG’li otomobili başka bir sürücü söndürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da alev alan LPG’li otomobili başka bir sürücü söndürdü

İHA

Karaman’da alev alan LPG’li otomobili başka bir sürücü söndürdü

Karaman'da seyir halindeki LPG’li otomobilde çıkan yangın, başak bir sürücü tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü.
Yangın, Nefise Sultan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, isminin açıklanmasını istemeyen sürücünün kullandığı 70 E 1639 plakalı Renault marka otomobil, seyir halindeyken biranda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, hemen aracını yolun sağına durdurdu. O sırada yoldan geçen ve aracın yandığını gören başka bir sürücü, durarak aracındaki yangın söndürme tüpüyle yanan aracı söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de araçta soğutma çalışması yaptı. Elektrik aksamından kaynaklı çıkan yangında araçta maddi hasar oluştu.
Yanan araç daha sonra çağrılan çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman’da Yunus Emre anısına düzenlenecek yarışma için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Karaman’da Yunus Emre anısına düzenlenecek yarışma ...
Karaman’da uyuşturucu satıcısı şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Karaman’da uyuşturucu satıcısı şahıs tutuklandı
Ermenek'te 5 ev yandı (2)- (Yeniden)
YEREL HABERLER Ermenek'te 5 ev yandı (2)- (Yeniden)
Karaman’da çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Karaman’da çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale ...
Ermenek'te 6 evde yangın
YEREL HABERLER Ermenek'te 6 evde yangın
Traktörün arkasındaki çapa makinesine sıkışan şahıs olay yerinde can verdi
YEREL HABERLER Traktörün arkasındaki çapa makinesine sıkışan şahıs ...
Odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü