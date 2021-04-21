3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 - Nazilli Belediyespor: 2

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Misli.com 3. Lig 2. Grup’un 32. haftasında Karaman Belediyespor sahasında Nazilli Belediyespor’a 21 yenilerek kümede kalma şansını zora soktu.



Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Ozan Ergün xx, Erdem Değirmenci xx, Enes Berk Güşlü xx

Karaman Belediyespor: Onur Bulut x, Ahmet Aydın x, Onur Kara x, Ali Sinan x, Sidar xx (Ahmet Gökbayrak dk. 61 x), Yunus x, Hasan x (Serdar dk. 80 ?), İsmet x (Muhammed dk. 72 ?), Abdullah x, Hamit x (Fatih dk. 80 ?), Sefa x

Nazilli Belediyespor: Hasan xx, Sinan Akgöl xx, Mehmet Ersavaş xx, Polat xx, Muhammet Ali xx (Serkan dk. 64 x), Berkay xxx, Mehmet Akif xx (Hasan Demir dk. 57 x), Aytaç xx, Selçuk xx, Bünyamin xx, Mert xxx (Tamer dk. 81 ?)

Goller: Sidar (dk. 45) (Karaman Belediyespor), Berkay (dk. 31), Mert (dk. 56) (Nazilli Belediyespor)

Sarı kartlar: Yunus, (Karaman Belediyespor) Hasan, Mehmet Akif, (Nazilli Belediyespor)

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