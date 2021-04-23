Rektör Namık Ak, canlı yayında öğrencilerle buluşacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, üniversite adaylarına Yunus Emre’nin şiirleri ile çağrıda bulunarak üniversite tercih programına davet etti.

KMÜ'den yapılan açıklamada, daha önce üniversite adayları ile sosyal medya üzerinden canlı yayında bir araya gelerek sınava hazırlanan öğrencilerle sohbet eden Rektör Ak'ın, üniversitenin akademik ve fiziki imkanları hakkında öğrencileri aydınlattığı hatırlatılarak, "Rektör Ak, bu kez farklı bir organizasyonla üniversite adaylarına seslenecek. Yunus’un Gönlü Çalab’ın Tahtı adlı Ramazan Geceleri programında öğrencilerle canlı yayında bir araya gelecek olan Rektör Namık Ak, adaylara Yunus’un şiirleriyle davette bulundu. Prof. Dr. Ak, 26 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 21.00’de üniversitenin resmi Youtube ve Facebook hesaplarından canlı yayınlanacak programda öğrencilerle bir araya gelirken, öğrenciler programda Ak'a sorularını yöneltme imkanı bulacak. Programa katılarak Rektör Namık Ak'a soru sormak için https://www.youtube.com/channel/UCI8ZOK_VNNEZKQEt2wGw, https://www.facebook.com/UniversiteKMU adreslerinden canlı yayın edilebilecek" denildi.

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