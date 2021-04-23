Karaman’da 23 Nisan konvoyu

Karaman’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen konvoyla kutlandı.

Karaman Valiliği koordinesinde belediye, emniyet, jandarma ve kurum araçları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle konvoy düzenlendi. Siren ve korna sesleriyle Tren Garı önünde başlayan konvoyda araçlar kentin ana caddelerini marşlar eşliğinde gezdi. Çocuklar ise aileleriyle balkon ve pencerelere çıkarak, ekipleri alkış tutarak selamladı. Konvoy şehir turu atarken, kentin 5 ayrı noktasında da havai fişek gösterisi yapıldı. Düzenlenen konvoya Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’da makam araçlarıyla eşlik etti.

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