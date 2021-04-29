Bakan Karaismailoğlu: Konya-Karaman YHT hattı haziranda başlıyor (2)



'PROJELERİMİZİ KOMİK İDDİALARLA KARALIYORLAR'

Karaman'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu şunları söyledi:

''Biz ülkemiz ve insanımız için bu seviyede bir mücadele ve emek verirken, maalesef asılsız iddialarla, çarpıtılmış haberlerle üzerimize gelmeye devam ediyorlar. Mühendislik bakımından dünyaya örnek olan, ülkemizin zenginliğine zenginlik katan projelerimize kusur bulmaya çalışıyorlar. Kısa vadeli hesaplar yapıp, köprülerden kaç araba geçmiş, havaalanına kaç yolcu gelmiş oturup sayıyorlar. Her biri 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık ekonomik ve sosyal öngörülere göre inşa edilmiş, stratejik birer adım olan projelerimizi, komik iddialarla, hatta yalanlarla karalıyorlar. Konuşmaktan başka marifeti olmayanlara cevap vermek bile vakit kaybıdır. Bu ülkenin vaktinden çalmaktır. O nedenle biz yüzümüzü milletimize dönerek büyük hedeflerimizi anlatmalıyız. Karamsarlığa mahal vermemeli, herkese umut aşılamalıyız."

DHA-Genel Türkiye-Karaman / Merkez Hasan DÖNMEZ-Muammer ŞEN-Adem YILDIZ

2021-04-29 16:35:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.