3. Lig: Karaman Belediyespor: 5 - Yozgatspor 1959 FK: 0

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Misli.com 3. Lig 2. Grup’un 34. haftasında Karaman Belediyespor ligin son maçında sahasında konuk ettiği Yozgatspor 1959 Futbol Kulübü'nü 50 yendi.



Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Yakup Bakır xx, Aykut Yılmaz xx, Coşkun Yalçın xx

Karaman Belediyespor: Onur Bulut xx, Ahmet Ayhan xx (Serdar dk. 83 ?), Onur Kara xx, Ali Sinan xxx (Fatih dk. 83 ?), Sidar xx (Yunus dk. 70 x), Hasan xxx, İsmet xxx, Ahmet Gökbayrak xx (Sabahattin dk. 67 xx), Abdullah xx, Hamit xx, Sefa xx

Yozgatspor 1959 FK: Bilal x, Yunus Emre x, İsmail x, Selim x, Ebubekir x (Beytullah dk. 46 x), Boğtan x, Tayfun x (Akın dk. 62 x), Uğurcan x (Özkan dk. 46 x), Cevatcan x, Hamdi Tayfun x, Emir x

Goller: Ali Sinan (dk. 21 ve 76), Hasan Çavdar (dk. 34), Sabahattin (dk. 79), İsmet (dk. 85) (Karaman Belediyespor)

Sarı kartlar: Ahmet Ayhan, İsmet (Karaman Belediyespor), Selim, Beytullah (Yozgatspor 1959 FK)

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