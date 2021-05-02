Karaman'da lale tarlasında korona virüs sessizliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da lale tarlasında korona virüs sessizliği

İHA

Karaman'da lale tarlasında korona virüs sessizliği

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyü yakınlarında bulunan ve her yıl sezonunda binlerce ziyaretçiyi ağırlayan lale tarlasında son 2 yıldır korona virüs sessizliği yaşanıyor.
30 yıl boyunca Hollanda’da lale üretiminde çalışan Latif Ateş, 5 yıl önce kendi memleketi Kızılkuyu köyüne gelerek lale soğanı üretimine başladı. 5 yıldır lale üretimine devam eden Ateş, son 2 yılda işleri daha da büyüterek şimdi 50 dekarlık alanda üretim yapıyor. Nisan ayının gelmesiyle çiçek açan laleler, özellikle doğa fotoğrafçıları ve düğün fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

“50 farklı çeşit ve 5 milyondan fazla lale üretiliyor”
Üretilen lalelerin yüzde 80’lik kısmının Türkiye’de il ve ilçe belediyelerine gönderildiğini aktaran satış müdürü Mert Durgut, “20202021 yılı üretimimiz yaklaşık 5 milyon adetten fazla olup, 50 dekar alana serpilmiş durumdadır. Bu alanda lale soğanı, sümbül soğanı, nergis soğanı, muscari soğanı ve buna benzer soğanlı çok yıllık köklü ve yumrulu süs bitkileri olmakla birlikte 50'den fazla lale çeşidi üretiyoruz. Lale, geçmişimizden geleceğe doğru bir sembol haline geldiğinden dolayı ülkemiz ve çevre ülkelerde çok sevilmektedir. Üretimlerimizin yüzde 80’ini Türkiye’deki il ile ilçe belediyelerine ve zincir marketlere yapmaktayız. Yaklaşık yüzde 20’lik bölümünü de Türki Cumhuriyetleri ve yakın Orta Doğu ülkelerine yapıyoruz” dedi.

“Lale tarlası 2 yıldır ziyarete kapalı“
Son 2 yıldır korona virüs tedbirleri kapsamında lale tarlasını ziyarete kapattıklarını ifade eden Durgut, salgın sonrasında yine nisan aylarında ziyaretçilerini beklediğini söyledi. Mert Durgut, “2 yıldır Covid19 salgını nedeniyle lale tarlalarımızı ne yazık ki ziyaretçilerimize açamadık. Bu bizi çok derinden üzmektedir. Ziyaretçilerimiz bu konuda üzülmesinler, evde kalsınlar ve yakın zamanda Covid19 bittiği zaman herkesi lale tarlalarına tekrar beklemekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Lale sadece Hollanda’da üretilir algısını yıktık”
Geçtiğimiz yıllarda ziyaretçi akınına uğrayan lale tarlasına günlük olarak yaklaşık bin araçtan fazla ziyaretçi aldıklarını ifade eden Durgut, “Açık olduğu dönemlerde lale tarlalarımıza yaklaşık olarak günlük bin araçtan fazla ziyaretçi almaktaydık. Bu ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 90’ı Türkiye’deki farklı illerden, yüzde 10’u da yurt dışından gelmekteydi. En sevindirici ve en güzel haberlerden birisi de bu yüzde 10’luk dilimi yavaş yavaş yüzde 15, yüzde 50’ye yükseltmek istememiz. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de insanların Türkiye’de ve çevre ülkelerdeki insanların lalenin Türkiye’de değil her zaman Hollanda’da üretildiğini düşünmesiydi. Ama bu algıyı yavaş yavaş yıktığımızı düşünüyoruz. Bu algı yıkıldıkça insanların lale tarlalarını görmek için geleceklerini tahmin etmekteyiz. Umarım kısa zamanda Covid19 virüsü geçer ve eski günlerimize tekrar döneriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3. Lig: Karaman Belediyespor: 5 - Yozgatspor 1959 FK: 0
YEREL HABERLER 3. Lig: Karaman Belediyespor: 5 - Yozgatspor 1959 FK: ...
Balkondan atlayan kadını komşuları battaniye açarak kurtardı
YEREL HABERLER Balkondan atlayan kadını komşuları battaniye açarak ...