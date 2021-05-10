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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtfaiye aracının altında kalan 30 yıllık itfaiye erine acı veda

İHA

İtfaiye aracının altında kalan 30 yıllık itfaiye erine acı veda

Karaman'da geri manevra yapan itfaiye aracının altında kalması sonucu hayatını kaybeden 30 yıllık itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı. İtfaiye erinin oğlu babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Olay, dün saat 14.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki Yangın Müdahale Merkezi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki 70 BF 112 plakalı itfaiye aracı, bahçede geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında bulunan itfaiye eri Mehmet Kumlu'yu (53) fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Mehmet Kumlu, itfaiye aracının altında sürüklendi. Durumu gören diğer itfaiye erleri, sürücüyü durdurduktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı halde olay yerine sevk edilen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet Kumlu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mehmet Kumlu için bugün öğle namazını müteakip Ahmet Yesevi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi Kumlu’nun oğlu Yiğit Kumlu babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazına Kumlu’nun ailesi ve yakınları ile Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve meslektaşları da katıldı. Kılınan namazın ardından Mehmet Kumlu'nun cenazesi Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Korona virüse karşı sosyal medyadan mesaj vermişti
Karaman Belediyesi İtfaiye Yangın Müdahale Merkezi'nde yıllardır görev yapan, çalışma arkadaşları başta olmak üzere herkes tarafından çok sevilen Mehmet Kumlu, korona virüsle mücadele eden tüm kamu kuruluşlarına sosyal medya hesabından itfaiyede görevli arkadaşlarıyla birlikte seslenerek teşekkür etmişti. Mehmet Kumlu, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti:
"Son zamanlarda insan hayatını tehdit eden korona virüsü ile mücadele eden askerlerimizi, sağlıkçılarımızı, polislerimizi ve 24 saat hizmet veren kurum ve kuruluşların hepsini alkışlıyoruz."

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