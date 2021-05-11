Karaman’da evlerinin aşenesi yanan anne ile oğlu gözyaşlarına hakim olamadı

Karaman’da tek katlı müstakil evin mutfak olarak kullanılan aşenesinde çıkan yangını söndürebilmek için mahalleli seferber oldu. Söndürme çalışmalarını izleyen anne ile oğlu ise gözyaşlarını hakim olamadı.

Yangın, Fatih Mahallesi 1906. Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evin mutfak olarak kullanılan aşenesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç’ye ait müstakil evin aşenesinde ocakta unutulan kömürün alev almasıyla yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin durumu önce ev sahiplerine daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, evin etrafında çevre güvenliğini alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Alevlerin aşeneyi sarması üzerine mahallelide söndürme çalışmalarına destek verdi. Sokakta bulunan yangın vanasından alınan su ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Anne ile oğlu gözyaşlarına hakim olamadı

Üzüntülü ve buruk gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izleyen anne Ayşe Selim Ç. ile oğlu Ali Ç. birbirlerine sarılarak teselli buldu. Bir süre sonra baygınlık geçiren Ayşe Selim Ç. ve eşi Mustafa Ç., olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından ambulansta tedavileri yapıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken aşene kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye yaptığı incelemede yangının aşenedeki ocakta unutulan kömürün alev almasıyla çıktığını tespit etti.

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