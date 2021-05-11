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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da kasten öldürmeye teşebbüsten aranan şahıs tutuklandı

İHA

Karaman’da kasten öldürmeye teşebbüsten aranan şahıs tutuklandı

Karaman’da kasten adam öldürmeye teşebbüsten aranan şahıs jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde aranan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, alınan istihbari bilgiler sonucunda hakkında kasten adam öldürmeye teşebbüsten 10 yıl hapsi cezası bulunan firari Harun Y.’yi (24), düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Harun Y., tutuklanarak Karaman M Tipi Kalalı Cezaevine kondu.
Harun Y’nin 2016 yılında bir kişiyi demir sopa ve bıçakla ağır şekilde yaraladığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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