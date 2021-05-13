Karaman'da Türk Dil Bayramı törenle kutlandı

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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Karaman'da Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinlikleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak sade bir şekilde gerçekleşti.

Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na kutlama komitesinin çelenk bırakılmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Korona virüs nedeniyle sosyal mesafeye uyularak gerçekleşen törene, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ile siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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