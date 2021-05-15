Karaman’da saman yangını

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Karaman’da boş arsada bulunan saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Çakırbağ köyünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş arsadaki saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesiyle yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan saman balyalarına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında yaklaşık 500 balya saman zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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