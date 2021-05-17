Karaman'da tam kapanma sonrası banka ve PTT önlerinde yoğunluk

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN´da 17 günlük tam kapanma sonrası PTT ve bankaların yanı sıra bazı giyim mağazalarının önünde metrelerce kuyruk oluştu. Polis, sırada bekleyenlere sosyal mesafe konusunda sık sık uyarıda bulundu.

Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından bugün, kademeli normalleşme süreci başladı. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından kentte günün erken saatlerinde PTT ve bankaların yanı sıra bazı giyim mağazalarının önünde metrelerce kuyruk oluştu. Sıra bekleyenler arasında zaman zaman sosyal mesafe ve maske kuralı ihlal edildi. Polis, halkı kurallara uymaları için sık sık uyardı. DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2021-05-17 14:30:34



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